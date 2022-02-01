Боевики «ЛНР» возобновили комендантский час на оккупированной части Луганской области
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Stanislav Krasilnikov \ TASS via Getty Images
На оккупированной части Луганской области с 1 февраля возобновляется комендантский час.
Об этом говорится в «указе» главаря «ЛНР» Леонида Пасечника.
Комендантский час будет действовать с 23:00 до 04:00, а его нарушение грозит штрафом 500—2000 российских рублей (185—740 гривен) или обязательными работами от 20 до 40 часов. Если же человек в этот момент выпивший, то его могут оштрафовать на 2000—5000 российских рублей (740—1850 гривен) или отправить на обязательные работы от 20 до 100 часов либо под арест до 15 суток.
Отметим, комендантский час в «ЛНР» сняли в конце августа, 1 октября режим отмены продлили до 04:00 1 февраля 2022 года.
В то же время боевики «ДНР» продлили режим отмены комендантского часа в выходные до 31 декабря 2022 года. Соответствующее распоряжение подписал главарь «республики» Денис Пушилин.
Согласно «документу», в так называемый зимний период с 1 февраля по 1 июня комендантский час отменяется с 23:00 пятницы до 05:00 понедельника.
В так называемый летний период с 1 июня по 1 октября ограничение не будет действовать с 23:00 пятницы до 04:00 понедельника. После чего снова устанавливается зимний график.
- Необъявленная война на Донбассе продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».
- На фоне угрозы вторжения российских войск в Украину на оккупированном Донбассе усиливаются позиции боевиков. В январе ГУР сообщал, что Россия завозит на оккупированный Донбасс танки, артиллерийские установки и горючее. Передвижение боевой техники наблюдали и представители ОБСЕ.
- Также Россия провела плановую ротацию передовых подразделений «ДНР» и «ЛНР», усилив их снайперскими парами и расчетами противотанковых ракетных комплексов. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины считают, что эти пары и расчеты будут активно применяться против украинских военных.