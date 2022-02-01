Боевики «ЛНР» возобновили комендантский час на оккупированной части Луганской области

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Stanislav Krasilnikov \ TASS via Getty Images

На оккупированной части Луганской области с 1 февраля возобновляется комендантский час.

Об этом говорится в «указе» главаря «ЛНР» Леонида Пасечника.

Комендантский час будет действовать с 23:00 до 04:00, а его нарушение грозит штрафом 500—2000 российских рублей (185—740 гривен) или обязательными работами от 20 до 40 часов. Если же человек в этот момент выпивший, то его могут оштрафовать на 2000—5000 российских рублей (740—1850 гривен) или отправить на обязательные работы от 20 до 100 часов либо под арест до 15 суток.

Отметим, комендантский час в «ЛНР» сняли в конце августа, 1 октября режим отмены продлили до 04:00 1 февраля 2022 года.

В то же время боевики «ДНР» продлили режим отмены комендантского часа в выходные до 31 декабря 2022 года. Соответствующее распоряжение подписал главарь «республики» Денис Пушилин.

Согласно «документу», в так называемый зимний период с 1 февраля по 1 июня комендантский час отменяется с 23:00 пятницы до 05:00 понедельника.

В так называемый летний период с 1 июня по 1 октября ограничение не будет действовать с 23:00 пятницы до 04:00 понедельника. После чего снова устанавливается зимний график.