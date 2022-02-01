«Граничит с государственной изменой». Европарламент осудил встречу премьера Венгрии Виктора Орбана с главой Кремля Путиным

Новости

European People's Party / Flickr

Депутаты Европарламента подвергли критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его встречу с президентом России Владимиром Путиным. Они полагают, что Орбан ставит под угрозу единство Евросоюза перед российской военной эскалацией.

Об этом пишет Euronews.

Депутат Европарламента от Венгрии Мартон Деньдьеши подчеркнул, что в дипломатии имеют значение не только контекст встречи на высоком уровне, но и сам факт их наличия.

«Виктор Орбан подрывает совместные решения в Брюсселе, продолжая налагать на них вето», — заявил депутат и добавил, что подобные переговоры «граничат с государственной изменой».

Представительница Франции заявила, что Орбан «не имеет права ставить под угрозу единство ЕС».

«Несомненно, что Путин пытается нас разделить. И я искренне надеюсь, что Виктор Орбан осознает, что поставлено на карту, и будет придерживаться идеи единства Евросоюза», — сказала француженка Натальи Луазо.

Сам же Орбан утверждает, что переговоры в Москве нужны только для дешевых поставок газа.