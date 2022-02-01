«Граничит с государственной изменой». Европарламент осудил встречу премьера Венгрии Виктора Орбана с главой Кремля Путиным
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- София Телишевская
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European People's Party / Flickr
Депутаты Европарламента подвергли критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его встречу с президентом России Владимиром Путиным. Они полагают, что Орбан ставит под угрозу единство Евросоюза перед российской военной эскалацией.
Об этом пишет Euronews.
Депутат Европарламента от Венгрии Мартон Деньдьеши подчеркнул, что в дипломатии имеют значение не только контекст встречи на высоком уровне, но и сам факт их наличия.
«Виктор Орбан подрывает совместные решения в Брюсселе, продолжая налагать на них вето», — заявил депутат и добавил, что подобные переговоры «граничат с государственной изменой».
Представительница Франции заявила, что Орбан «не имеет права ставить под угрозу единство ЕС».
«Несомненно, что Путин пытается нас разделить. И я искренне надеюсь, что Виктор Орбан осознает, что поставлено на карту, и будет придерживаться идеи единства Евросоюза», — сказала француженка Натальи Луазо.
Сам же Орбан утверждает, что переговоры в Москве нужны только для дешевых поставок газа.
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