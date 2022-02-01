Румыния упростила правила въезда в страну
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Flickr / Dragos Cisu
Правительство Румынии упростило правила въезда в страну. Теперь там не будут вести отдельные перечни «безопасных» стран, а будут пускать туристов со всего мира.
Об этом пишет Euractiv.
Теперь все, кто будет въезжать в Румынию без сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, должны будут просидеть на карантине 5 дней. До 1 февраля они должны были сидеть на карантине 14 дней.
В то же время для туристов с отрицательным тестом или вакцинацией или справкой о выздоровлении въезд будет беспрепятственным.
Также в случае контакта с больным коронавирусом нужно будет просидеть на изоляции 5 дней. Переболевшие освобождаются от изоляции.
- Румыния с 10 декабря по 8 января 2022 года требовала при въезде ПЦР-тест даже у вакцинированных украинцев. Без отрицательного результата теста, сделанного не более чем за 48 часов до въезда, отправляли на 14-дневный карантин.