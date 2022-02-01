Илон Маск заблокировал в соцсетях создателя бота, который отслеживал его самолет. Студент просил у него $50 тысяч и ждет переговоров

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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заблокировал во всех соцсетях 19-летнего студента-программиста Джека Суини, который создал в Twitter бот @ElonJet для слежки за джетом Маска.

Об этом Суини рассказал Bloomberg.

По его словам, Маск заблокировал его после отказа удалить бот за $5 тысяч. Суини ранее говорил, что вел переговоры с Маском на счет цены удаления @ElonJet. Он запросил $50 тысяч или одну Tesla Model 3, а после решил просить стажировку в одной из компаний Маска. Ответ он так и не получил.

Изданию Insider студент рассказал, что Маск после огласка ситуации в СМИ «ввел некоторые меры», которые должны были затруднять отслеживание джета, но @ElonJet смог обойти эти меры.

Сам бот после публикаций СМИ набрал почти 200 тысяч новых подписчиков.