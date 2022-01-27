Американский студент создал бота для отслеживания самолета Илона Маска. Теперь они торгуются за его удаление

Американский студент-программист Джек Суини создал в Twitter ботов, которые отслеживают перемещения самолетов Илона Маска, Джеффа Безоса, Билла Гейтса и других знаменитых бизнесменов.

Как пишет Protocol, прошлой осенью между 19-летним Суини и Маском начались «торги» за удаление бота @ElonJet, который следит за джетом главы Tesla и SpaceX.

Боты используют открытые данные Федерального управления гражданской авиации США и данные передатчиков ADS-B. Они сопоставляют эту информацию и выясняют, где находится конкретный самолет знаменитости и куда он держит курс.

Илон Маск посчитал, что бот несет угрозу его безопасности и ему не нравится «идея быть застреленным психом». Осенью 2021 года он написал Суини в Twitter и попросил заблокировать бота за $5 тысяч. Суини начал торговаться и запросил $50 тысяч или одну Tesla Model 3. При этом он детально рассказал Маску принципы работы ботов, на что тот удивился, что управление воздушным движением очень «примитивно».

В январе этого года Суини запросил вместо денег стажировку в одной из компаний Маска. Ответ он пока не получил.