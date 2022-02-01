Видеостикеры и навигация между чатами: Telegram выпустил очередное обновление мессенджера
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- Алексей Ярмоленко
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u2solmz / Pixabay
Мессенджер Telegram выпустил очередное обновление. В нем появились видеостикеры, новые реакции и эмодзи, а также была улучшена навигация между чатами.
Об этом сообщается в блоге приложения.
Теперь в мессенджере будут доступны анимированные стикеры. Создать их можно в видеоредакторах, а мессенджер самостоятельно превратит видеоролики в анимированный стикер.
Также были усовершенствованы и реакции на сообщения и публикации, в частности, они получили новые компактные анимации. Также теперь они синхронизированы – если другой участник чата поставит реакцию в тот момент, когда у вас открыт чат, вы увидите анимацию одновременно с ним.
Кроме того, в мессенджере появились новые эмодзи и реакции, в том числе интерактивные. Отдельно добавили и новую навигацию между чатами — если зажать слово Back, то можно выбрать, к какому именно чату вернуться.
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