США эвакуируют семьи дипломатов из Беларуси

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Государственный департамент США приказал семьям дипломатов, работающих в Беларуси, покинуть страну. Такое решение было принято на фоне угроз со стороны России вокруг украинских границ.

Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Там также напомнили, что аналогичное решение было принято и в отношении американских дипломатов в Украине.

«В связи с наращиванием необычной и тревожной военной активности РФ у границ с Украиной граждане США, находящиеся в Беларуси или рассматривающие поездку, должны понимать, что ситуация непредсказуема», — говорится в сообщении.

Также американцам не советуют путешествовать в Беларусь из-за проблем с соблюдением законодательства в стране и риска быть задержанным. К тому же в Госдепе объясняют, что возможность оказывать гражданам США помощь в Беларуси и так значительно ограничена из-за различных запретов со стороны беларусских властей.

В самом же МИД Беларуси заверили, что американским дипломатам ничего не угрожает и США принимают «политизированные решения для нагнетания ситуации».