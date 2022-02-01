Телескоп NASA сфотографировал галактику Триплет Льва
- Автор:
- София Телишевская
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Исследователи, работающие в космической рентгеновской обсерватории «Чандра» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сфотографировали галактику M66, находящуюся в созвездии Льва.
Фотографию обнародовала сама обсерватория NASA, которая наблюдает за созвездием. M66 является самой большой галактикой из небольшой группы галактик, получившей название Триплет Льва.
Две другие называются M65 и NGC 3628 соответственно.
Галактика имеет ассиметричные спиральные рукава и ядро. Исследователи говорят, что это вызвано гравитационным притяжением других галактик в Триплете Льва. Сама же группа галактик расположена около 35 миллионов световых лет от Земли.
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