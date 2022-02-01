ГБР обыскивает бывшего главу «Нафтогаза» Андрея Коболева

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Кравченко Андрій / POOL / УНИАН

Государственное бюро расследований во вторник, 1 февраля, проводит обыски у бывшего руководства «Нафтогаза», в частности у бывшего главы Андрея Коболева.

Об этом «Бабелю» сообщили в ГБР.

Обыски также проходят в офисе компании «Укртрансгаз» и у руководителей частных предприятий. Дело касается незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 миллиарда гривен.