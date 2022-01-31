Постпред Франции в ООН: Следующая встреча в «нормандском формате» состоится в Берлине 10 февраля

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Пресс-служба Кремля

Следующая встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» должна состояться в Берлине 10 февраля.

Об этом сообщил постоянный представитель Франции в ООН Николя де Ривьер.

«Как вы знаете, Франция и Германия активно занимаются этим вопросом [по урегулированию ситуации на Донбассе], советники по национальной безопасности встретились в «нормандском формате» несколько дней назад. Десятого февраля будет еще один раунд в Берлине», — сказал он.

Также представитель Франции заверил, что страна подтверждает полную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

«Наращивание значительного военного потенциала вдоль соседнего суверенного государства является угрожающим поведением. Это рождает законный вопрос о намерениях России, особенно с учетом того, что эта страна уже нарушила территориальную целостность Украины. Франция призывает Россию участвовать в мероприятиях по деэскалации ситуации, соблюдать нормы международного права и конструктивно приобщиться к диалогу в рамках международных механизмов», — добавил де Ривьер.

Отдельно представитель Франции подчеркнул, что ответ России, если она «не выберет путь диалога и уважения международного права», будет «мощным и объединенным».