Франция отправляет в Черное море фрегат. Он пробудет там три недели

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Военно-морские силы Франции отправляют в Черное море боевой фрегат.

Об этом сообщают EFE и La Libre.

Фрегат проведет в Черном море три недели. Он входит в состав группы атомного авианосца Charles de Gaulle (R91), который с февраля по апрель будет выполнять миссию в Средиземноморье. Заход одного из фрегатов группы в Черное море пройдет на фоне усиления войск России в регионе.

Указано, что вместе с фрегатом могут зайти «некоторые военно-морские и авиационные средства».

Авианосец будут сопровождать французские фрегаты Forbin (D620), Normandie (D651) и Alsace (D656). Вероятно один из них и зайдет в Черное море.