В порт Одессы прибыл новейший французский фрегат Auvergne

В порт Одессы прибыл новейший фрегат Военно-морских сил Франции Auvergne (D654), который зашел в Черное море неделю назад.

Об этом сообщают ВМС Украины и издание «Думская».

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В порту Auvergne пробудет до 28 декабря, после чего продолжит патрулирование акватории до конца года.

Для Auvergne это первый заход в Черное море с момента принятия его в состав ВМС Франции в 2018 году.

Фрегат Auvergne типа FREMM является самым современным кораблем французского флота. Он вооружен 76-мм скорострельной пушкой Oto Melara и тремя 20-мм пушками с системой дистанционного управления. Также на его вооружении торпеды MU90, восемь противокорабельных ракет, 16 зенитных ракет вертикального старта и 16 ракет дальнего радиуса. Поддерживать Auvergne может вертолет NHI NH90, для которого на фрегате есть посадочная площадка.