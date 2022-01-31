Вакцина Moderna против коронавируса получила полную лицензию в США

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало постоянное разрешение на использование вакцины компании Moderna против коронавируса для людей в возрасте от 18 лет.

Об этом сообщается на сайте компании.

«Наша вакцина против COVID-19 была введена сотням миллионов людей во всем мире, защищая людей от заражения коронавирусом, госпитализации и смерти. Совокупность реальных данных и полная BLA для Spikevax в США подтверждают важность вакцинации против этого вируса. Это важная веха в истории Moderna, поскольку это наш первый продукт, получивший лицензию в США», — заявил главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель.

Как отмечается, FDA приняло свое решение на основе совокупности научных данных, которые предоставила компанией в пакете документов, в частности, результаты исследования 3-й фазы, показывающие высокую эффективность и безопасность препарата примерно через шесть месяцев после второй дозы.

Вакцина Moderna против коронавируса в США была разрешена для использования в чрезвычайных ситуациях (EUA) с 18 декабря 2020 года. Moderna уже имеет полную лицензию на вакцину в Канаде, Японии, Европейском Союзе, Великобритании, Израиле и ряде других стран, где также принято применение у подростков.