Порошенко пришел на допрос в ГБР, но отказался давать показания и ушел

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Петро Порошенко / Flickr

Народный депутат Украины и пятый президент Петр Порошенко 31 января пришел на допрос в Государственное бюро расследований, но отказался давать показания и ушел.

Свою позицию Петр Порошенко озвучил во время общения с журналистами, а ГБР – в релизе.

В Госбюро уточнили, что он также отказался подписывать протокол, что документально зафиксировали. О следующей дате вызова сообщат дополнительно.

Порошенко называет дело «шоу и фарсом», а также «категорически отказывается принимать в этом участие».

«Я обязан являться на следственные действия по приглашению — я это делал, делаю и буду делать, но я отказываюсь участвовать в этом политическом шоу», — заявил Порошенко.

Его адвокат Илья Новиков сообщил, что они объявили отвод следователю, «который пытается отправлять вызовы на следственные действия с нарушением срока».

24 января Порошенко пришел в ГБР по вызову, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователя. В Госбюро заявили, что адвокатов Порошенко предупредили о том, что следователь явится через несколько минут, однако они все равно ушли. Потому допрос повторно и был назначен на 31 января.