Северная Корея опубликовала фото запуска баллистической ракеты — возможно, наибольшей дальности за последние 5 лет
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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KCNA
Северная Корея опубликовала фотографии, сделанные во время самого мощного за последние 5 лет запуска ракеты, который состоялся 30 января.
Об этом сообщает BBC.
Снимки сделала камера, прикрепленная на боеголовке ракеты. На фото из космоса показаны части Корейского полуострова и близлежащие районы. В понедельник, 31 января, Пхеньян подтвердил, что запустил баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12». На своей полной мощности ракета может преодолевать тысячи километров, в пределах ее досягаемости такие районы, как территория Гуам.
Государственное информационное агентство Кореи KCNA сообщило, что испытание ракеты выполнялось для «проверки ее точности». На одном из снимков виден момент запуска, а на другом видно, что ракета в полете.
Первыми 30 января о том, что Северная Корея запустила ракету, сообщили Южная Корея и Япония. Ракету обнаружили их противоракетные системы. По их оценкам, ракета пролетела умеренное расстояние как для своего типа, преодолев около 800 км и достигнув высоты 2 000 км. Приземлилась ракета в водах у берегов Японии. На полной мощности и по стандартной траектории ракета может пролететь до 4 000 км.
Последнее испытание снова вызвало тревогу у международного сообщества. Только за последний месяц Пхеньян совершил рекордное количество запусков — семь ракет. ООН запрещает Северной Корее испытывать баллистическое и ядерное оружие, но КНДР регулярно игнорирует запрет. В Северной Корее отметили, что готовы отменить мораторий на испытание, который пообещали США, из-за определенных «вражеских действий» со стороны Штатов, хотя формально мораторий уже отменен.
- В начале года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что значительно укрепит армию. Это может свидетельствовать о новом этапе развития ракетной программы страны. США и Запад призывают Северную Корею отказаться от ядерного оружия.
- Северная Корея продвигает свои ракетные испытания, поскольку Южная Корея тоже разрабатывает собственное оружие, что, по мнению наблюдателей, превратилось в своеобразную гонку на Корейском полуострове. Сеул недавно представил ракету, запускаемую с подводных лодок. В ближайшее время Южная Корея намерена запустить собственную космическую ракету.