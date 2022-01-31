Северная Корея опубликовала фото запуска баллистической ракеты — возможно, наибольшей дальности за последние 5 лет

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KCNA

Северная Корея опубликовала фотографии, сделанные во время самого мощного за последние 5 лет запуска ракеты, который состоялся 30 января.

Об этом сообщает BBC.

Снимки сделала камера, прикрепленная на боеголовке ракеты. На фото из космоса показаны части Корейского полуострова и близлежащие районы. В понедельник, 31 января, Пхеньян подтвердил, что запустил баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12». На своей полной мощности ракета может преодолевать тысячи километров, в пределах ее досягаемости такие районы, как территория Гуам.

Государственное информационное агентство Кореи KCNA сообщило, что испытание ракеты выполнялось для «проверки ее точности». На одном из снимков виден момент запуска, а на другом видно, что ракета в полете.

Rodong Sinmun / NKNews

Первыми 30 января о том, что Северная Корея запустила ракету, сообщили Южная Корея и Япония. Ракету обнаружили их противоракетные системы. По их оценкам, ракета пролетела умеренное расстояние как для своего типа, преодолев около 800 км и достигнув высоты 2 000 км. Приземлилась ракета в водах у берегов Японии. На полной мощности и по стандартной траектории ракета может пролететь до 4 000 км.

Последнее испытание снова вызвало тревогу у международного сообщества. Только за последний месяц Пхеньян совершил рекордное количество запусков — семь ракет. ООН запрещает Северной Корее испытывать баллистическое и ядерное оружие, но КНДР регулярно игнорирует запрет. В Северной Корее отметили, что готовы отменить мораторий на испытание, который пообещали США, из-за определенных «вражеских действий» со стороны Штатов, хотя формально мораторий уже отменен.