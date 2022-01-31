Двое украинских рыбаков, пропавших у берегов оккупированного Крыма, нашлись. Их никто не задерживал
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Двое украинских рыбаков, пропавших у берегов оккупированного Крыма, нашлись. Ранее была информация, что их задержали представители ФСБ России.
Об этом в своем Facebook написал представитель президента в Крыму Антон Кориневич.
«Исчезнувшие в Азовском море рыбаки нашлись. Они уже на суше в Херсонской области. В ближайшее время они будут осмотрены в больнице», — заявил он.
По его словам, у катера заглох двигатель и потому рыбаки дрейфовали в море. Представители ФСБ их не задерживали и другие корабли к катеру не подходили. Информация о задержании появилась из-за того, что родственникам рыбаков сообщили об этом знакомые с полуострова, но официально это не подтверждалось.
- 28 января уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Россия незаконно задержала двух украинских рыбаков и не сообщила об этом Украине. По ее словам, рыбаков задержали российские пограничники, но не предоставили официальную информацию об этом уполномоченным органам Украины.