Канада объявила об отзыве из Украины второстепенного персонала своего посольства в Киеве
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Prayitno / Flickr
Канада решила временно отозвать из своего посольства в Украине второстепенных сотрудников и членов семей дипломатов, которые до сих пор оставались в Киеве, из-за угрозы вторжения России.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Канады.
«Поскольку мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, нашим главным приоритетом остается безопасность канадцев. Наши официальные лица готовы предоставить консульскую помощь гражданам Канады по необходимости», — заявили в МИД.
В Канаде заверили, что усилят команду посольства в Киеве должностными лицами, которые имеют опыт в областях реформы сектора безопасности, управления конфликтами, демократических реформ, консульских услуг и дипломатии.
«Вместе они увеличат наш дипломатический потенциал и позволят нам продолжать оценивать и реагировать на изменяющуюся ситуацию в поддержку Украины», — заверили в канадском министерстве.
Отметим, 30 января в Украине с рабочим визитом находится глава Минобороны Канады Анита Ананд, которая сообщила о перемещении канадских военных «на запад от реки Днепр», цитирует канадская ежедневная газета The Globe and Mail.
«Мы продолжим принимать меры предосторожности, необходимые для обеспечения безопасности наших канадских военных», — заявила она, однако не объяснила, почему было принято решение о передислокации.
- На территории Украины находятся 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций. 5 государств сообщили МИД Украины о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и части сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия, Канада и Германия.
- Остальные государства, Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций не планируют эвакуировать или сокращать количество персонала.
- Ранее президент Владимир Зеленский призвал руководителей дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, не покидать страну на фоне военной угрозы.