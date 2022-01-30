Канада объявила об отзыве из Украины второстепенного персонала своего посольства в Киеве

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Канада решила временно отозвать из своего посольства в Украине второстепенных сотрудников и членов семей дипломатов, которые до сих пор оставались в Киеве, из-за угрозы вторжения России.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Канады.

«Поскольку мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, нашим главным приоритетом остается безопасность канадцев. Наши официальные лица готовы предоставить консульскую помощь гражданам Канады по необходимости», — заявили в МИД.

В Канаде заверили, что усилят команду посольства в Киеве должностными лицами, которые имеют опыт в областях реформы сектора безопасности, управления конфликтами, демократических реформ, консульских услуг и дипломатии.

«Вместе они увеличат наш дипломатический потенциал и позволят нам продолжать оценивать и реагировать на изменяющуюся ситуацию в поддержку Украины», — заверили в канадском министерстве.

Отметим, 30 января в Украине с рабочим визитом находится глава Минобороны Канады Анита Ананд, которая сообщила о перемещении канадских военных «на запад от реки Днепр», цитирует канадская ежедневная газета The Globe and Mail.

«Мы продолжим принимать меры предосторожности, необходимые для обеспечения безопасности наших канадских военных», — заявила она, однако не объяснила, почему было принято решение о передислокации.