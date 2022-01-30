Рафаэль Надаль выиграл Australian Open и установил рекорд по количеству титулов на турнирах Большого шлема

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль во второй раз стал чемпионом турнира Australian Open.

Об этом сообщается на странице открытого чемпионата Австралии по теннису в Instagram.

В суперфинале Australian Open — 2022 теннисист обыграл вторую ракетку мира, россиянина Данила Медведева со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

Финальный матч длился 5 часов 28 минут.

Кроме этого, Надаль получил 21-й титул победителя турнира Grand Slam («Большой шлем») среди мужчин, опередив серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера — у них по 20 побед.

Напомним, впервые Надаль выиграл турнир Australian Open в 2009 году.