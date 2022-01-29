Россия отказалась публиковать данные клинических испытаний вакцины «Спутник». Это «коммерческая тайна»

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Yuri Samoilov / Flickr

Министерство здравоохранения России отказалось публиковать данные клинических испытаний своей вакцины «Спутник V» и объяснило это «коммерческой тайной».

Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

В Минздрав с запросом о данных испытаний «Спутник V» обратился депутат Госдумы Алексей Куринный (Коммунистическая партия). Минздрав ему отказал, объяснив, что эти результаты «являются конфиденциальными и содержат информацию, которая является коммерческой тайной». Также в ведомстве заявили, что не могут публиковать эти данные «в коммерческих целях» без согласия производителя в течение шести лет с даты государственной регистрации.

После этого Куринный обратился в Генпрокуратуру РФ с жалобой — он считает незаконным, что Министерство здравоохранения скрывает «общественно значимую информацию, связанную со здоровьем и жизнью граждан». Кроме этого, депутат недоволен тем, что не публикуют и актуальную статистику, связанную с эффективностью и безопасностью вакцины.

На сайте препарата пишут, что эффективность вакцины составляет 97,6% — по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых двумя дозами в период с 5 декабря 2020 года до 31 марта 2021 года.