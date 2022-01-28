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Львов подготовил план действий на случай нового вторжения России и проведет масштабные учения

Автор:
София Телишевская
Дата:

Andrii Podilnyk / Unsplash

Мэрия Львова подготовила план действий и подготовки в случае развертывания полномасштабных военных действий на территории Украины. Программа национального сопротивления предусматривает обучение жителей Львовской городской территориальной общины и сотрудничество с батальонами, которые расположены на ее территории, а также развитие инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Программа рассчитана на 2022—2024 года и предусматривает три ключевых аспекта:

«Наша задача — максимально помогать и проводить просветительскую работу и обучение среди населения, чтобы люди умели защищать родную страну», — отметил мэр Львова Андрей Садовый.