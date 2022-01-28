Львов подготовил план действий на случай нового вторжения России и проведет масштабные учения
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- София Телишевская
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Andrii Podilnyk / Unsplash
Мэрия Львова подготовила план действий и подготовки в случае развертывания полномасштабных военных действий на территории Украины. Программа национального сопротивления предусматривает обучение жителей Львовской городской территориальной общины и сотрудничество с батальонами, которые расположены на ее территории, а также развитие инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Программа рассчитана на 2022—2024 года и предусматривает три ключевых аспекта:
- обучение населения основным боевым навыкам и домедицинской помощи и другим навыкам, необходимым для качественной организации территориальной обороны;
- поддержание материально-технического обеспечения и содействие работе батальонов;
- развитие инфраструктуры территориальной обороны.
«Наша задача — максимально помогать и проводить просветительскую работу и обучение среди населения, чтобы люди умели защищать родную страну», — отметил мэр Львова Андрей Садовый.
- Министерство внутренних дел тоже заявляло, что проведет массовые учения для гражданского населения на случай чрезвычайной ситуации. Тренировки пройдут в разных регионах страны.
- Министр обороны Украины Алексей Резников 28 января отметил, что сейчас у границы с Украиной находятся около 130 тысяч российских военных. Минобороны учитывает только военных, которые находятся в пределах 200 километров от украинской границы. Он отметил, что в апреле 2021 года у украинской границы было 126 тысяч российских военных.