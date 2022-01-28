В Японии началось извержение вулкана Сакурадзима — одного из самых активных в мире

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В Японии на южном острове Кюсю вблизи города Кагосима (население свыше 600 тысяч) произошло извержение вулкана Сакурадзима.

Об этом сообщают The National.

Вулкан находится в непосредственной близости к городу. От Кагосимы его отделяет одноименный залив, а вокруг самого вулкана расположены несколько деревень.

Извержение выбросило столб пепла высотой в несколько километров. По данным местных СМИ, власти ограничили судоходство в районе извержения и усилили наблюдение за ним. Исходя из ситуации будет приниматься решение об эвакуации и закрытии ближайший аэропортов.

Сакурадзима считается одним из самых активных вулканов в мире. Он потенциально опасен, потому за ним тщательно следят. Крупнейшие извержения вулкана произошли между 1471 и 1476 годами, и в 1914 году.