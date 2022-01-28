В Антарктику отправилось научно-исследовательское судно «Ноосфера». Оно доставит на станцию группу ученых и провизию

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Ледокол «Ноосфера», который Украина приобрела у Великобритании, 28 января отправился в первый рейс из Одессы к антарктической станции «Академик Вернадский». Кроме экипажа, на борту находятся шесть исследователей. Еще 28 украинских ученых присоединятся к ним в чилийском порту Пунта-Аренас.

Об этом сообщил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий, передает Укринформ.

Он отметил, что именно 28 января открыли Антарктиду, поэтому день отбытия «Ноосферы» неслучаен.

«Ледокол отправляется в Антарктику, чтобы доставить на станцию «Академик Вернадский» команду 27-й Украинской экспедиции и заменить наших зимовщиков, а также взять на борт вторую группу ученых — исследователей Южного океана», — отметил директор НАНЦ.

Также ледокол доставит на станцию разнообразные грузы: годовой запас провизии, технологическое оборудование и строительные материалы.

Научной программой предусмотрено продолжение океанографических исследований, начатых в 1997—1998 годах. Исследователи надеются получить уникальные данные о том, как изменились океанографические характеристики районов Южного океана за последние три десятилетия, ведь именно в этой части света зафиксированы самые быстрые темпы потепления атмосферы.

Ледокол оснащен восемью специализированными лабораториями и приспособлениями для отбора любых проб с глубины до 8 км. Теперь украинским исследователям будут доступны почти 90% дна Мирового океана, что позволит расширить диапазон научных исследований.