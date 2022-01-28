В Офисе генпрокурора не проводят повторную спецпроверку кандидатов на должность главы САП. Из-за этого комиссия не хочет определять победителя

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В Офисе генерального прокурора не проводят повторную спецпроверку кандидатов на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Но именно необходимостью этой проверки комиссия объясняет причину, почему она не определяет победителя.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос «Украинской правды».

В ведомстве отметили, что не получали от комиссии запрос о проведении повторной спецпроверки. Единственную просьбу там получили еще в марте 2021 года, и тогда она была проведена в отношении всех кандидатов.

В то же время глава комиссии Екатерина Коваль уверяла, что еще в декабре 2021 года направила такую просьбу в Офис генпрокурора и без получения результатов спецпроверки комиссия не может определить победителя и подать представление на его назначение.