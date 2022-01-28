В Офисе генпрокурора не проводят повторную спецпроверку кандидатов на должность главы САП. Из-за этого комиссия не хочет определять победителя
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
В Офисе генерального прокурора не проводят повторную спецпроверку кандидатов на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Но именно необходимостью этой проверки комиссия объясняет причину, почему она не определяет победителя.
Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос «Украинской правды».
В ведомстве отметили, что не получали от комиссии запрос о проведении повторной спецпроверки. Единственную просьбу там получили еще в марте 2021 года, и тогда она была проведена в отношении всех кандидатов.
В то же время глава комиссии Екатерина Коваль уверяла, что еще в декабре 2021 года направила такую просьбу в Офис генпрокурора и без получения результатов спецпроверки комиссия не может определить победителя и подать представление на его назначение.
- Конкурсная комиссия больше года избирает нового главу САП, причиной этого стали внутренние конфликты и вероятное «давление власти». При этом двух кандидатов на должности главы САП и заместителя председателя все же определили. По баллам главой САП должен стать детектив НАБУ Александр Клименко, а его заместителем — прокурор Андрей Синюк. Но комиссия никак не может утвердить финальные результаты.
- Президент Владимир Зеленский еще в сентябре прошлого года пообещал президенту США Джо Байдену, что САП получит нового руководителя до конца 2021 года, такое же обещание содержится в меморандуме Украины с МВФ.
- Активисты обвиняют в затягивании и срыве конкурса членов комиссии от Верховной Рады, якобы контролируемых заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым. Они считают, что Татаров пытается сорвать конкурс, потому что в нем выигрывает детектив НАБУ Александр Клименко. Именно он руководил следствием по делу экс-директора «Укрбуду» Максима Микитася, в котором фигурировал и сам Татаров.
- 29 декабря стало известно, что Офис генпрокурора приступил к повторной спецпроверке финалистов конкурса на главу САП. Победитель конкурса Александр Клименко протестует. Он уверен, что проверка незаконна.