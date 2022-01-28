BBC: Тесты на коронавирус теннисиста Джоковича имеют несоответствующие номера. Это может свидетельствовать о подделке или цифровой ошибке

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Тесты на коронавирус сербского теннисиста Новака Джоковича имеют несоответствующие номера. Это может свидетельствовать об их подделке или цифровой ошибке.

Об этом пишет BBC.

Издание получило копии тестов на коронавирус Джоковича, который тот посылал властям Австралии в качестве подтверждения своей болезни. На основе этих данных он планировал въехать в страну для участия в турнире, поскольку последовательно выступает против вакцинации. Но его так и не пустили и депортировали.

Адвокаты Джоковича предоставили два результата тестов теннисиста: положительный за 16 декабря и отрицательный за 22 декабря. Тесты Джокович делал в Сербии, и результаты выдавались Институтом общественного здравоохранения Сербии.

Первый тест имеет серийный номер 7371999, а второй тест — 7320919. Журналисты сразу обратили внимание на это несовпадение, поскольку тест за 22 декабря должен был иметь больший номер, чем за 16 декабря. В документах Джоковича ситуация обратная.

Для проверки журналисты BBC получили как можно больше результатов тестов сербов на коронавирус, сделанных в декабре 2021 года. Они подтвердили, что эти тесты получают серийный номер в хронологическом порядке — чем позже тест, тем больше номер.

Согласно таким данным, которые получили журналисты, положительный тест Джоковича должен быть в промежутке между 25 декабря и 28 декабря. Однако в справке, предоставленной его адвокатами, указана дата 16 декабря.

Журналисты отмечают, что два теста теннисиста были обработаны разными лабораториями, и они могли выдать разные серийные номера. Но в полученных BBC тестах есть результаты, которые были получены позже Джоковича в той же лаборатории, и они имеют меньший номер, чем тест теннисиста. Кроме того, все полученные результаты тестов были обработаны в восьми сербских лабораториях, и никаких подтверждений тому, что они дают тестам несоответствующие серийные номера, нет.

Специалист по безопасности цифровой информации Джордж Кривокапич отметил, что всегда есть вероятность сбоя в системе. Но тогда государственные органы могут запросто это подтвердить, но те пока что этого не сделали.

Журналисты предоставили эти данные Институту общественного здравоохранения Сербии и правительству страны. Ответов они пока не получили, как и от команды Джоковича.