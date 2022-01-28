SpaceX запланировала в этом году запустить 52 ракеты — по одному запуску в неделю
- Автор:
- Костя Андрейковец
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SpaceX
Компания Илона Маска SpaceX запланировала на этот год 52 запуска — по одному в неделю. SpaceX намерена побить свой собственный рекорд 2021 года (31 запуск ракет).
Об этом сообщает CNBC.
Амбициозные планы озвучила член комиссии NASA по аэрокосмической безопасности Сандра Магнус. «Это невероятный темп», — отметила она.
SpaceX может рассчитывать на такую скорость запусков благодаря многоразовым ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy, которые еще и уменьшают стоимость одного запуска до $30 миллионов, когда для остальных компаний и NASA это обходится в $60—90 миллионов.
Магнус однако не уточнила, будут ли входить в эти 52 запуска старты Starship.
- В 2021 году SpaceX провела 31 запуск, побив свой рекорд 2020 года — 26 запусков. В этом году компания уже успела провести три успешных запуска Falcon 9 и до конца месяца выполнит еще два. График полетов на этот год включает в себя несколько запусков ракет с экипажем на борту.