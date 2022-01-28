Суд перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения Порошенко на 11 февраля
- Автор:
- Олег Панфилович
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Стас Козлюк / Бабель
Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы на меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко по делу о торговле углем с оккупированными территориями на 11 февраля.
Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
В ГБР напомнили, что Порошенко подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса.
- 19 января Печерский райсуд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене.
- В середине декабря Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля с оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и разрешил организовать поставки с оккупированного Донбасса. По делу проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
- Государственное бюро расследований вызвало Порошенко на допрос 31 января (понедельник) на 11:00.