НАН Украины прогнозирует на начало февраля до 52 тысяч COVID-больных в сутки

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Национальная академия наук Украины прогнозирует на начало февраля пиковый суточный прирост новых больных коронавирусом на уровне 52 тысяч.

По расчетам НАН, среднее суточное количество новых больных с 26 января по 1 февраля будет на уровне 29 878 человек (от 25 012 до 34 266). Уже со 2 по 8 февраля прогнозируются пиковые показатели — средний прирост составит 39 241 больных в сутки (от 20 596 до 52 651).

За прошлые сутки в Украине выявили 35 тысяч новых зараженных коронавирусом. При этом показатель смертности при таком количестве заражений относительно невысок — за прошлые сутки умерли 144 человека. В Украине распространяется штамм «Омикрон», который считается менее смертельным.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что по оценкам ведомства в ближайшие недели суточный прирост ожидается на уровне 40—60 тысяч больных. Эти цифры вдвое выше пиковых значений прошлых волн пандемии. При этом благодаря вакцинации смертей и госпитализаций будет значительно меньше. Ляшко уверяет, что коллапса медицинской системы не произойдет.