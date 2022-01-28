Кыргызстан и Таджикистан договорились о перемирии и отвели войска от границ
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- Алексей Ярмоленко
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Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе. Также они отведут войска, которые стянули на помощь.
Об этом пишет Интерфакс.
«По итогам переговоров полномочного представителя президента Кыргызстана в Баткенской области Абдикарима Алимбаева и пограничного представителя республики по Баткенскому направлению Киялбека Толонбаева с губернатором Согдийской области Таджикистана Раджаббоем Ахмадзодой и пограничным представителем республики достигнуто соглашение о полном прекращении огня и отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации», — говорится в сообщении.
Также страны договорились о совместном патрулировании приграничных районов для недопущения стрельбы в будущем и об открытии движения по автодороге Баткен — Исфана.
По данным Таджикистана, в результате стрельбы погибли два таджика, еще 17 человек получили ранения. В Кыргызстане рассказали о ранении 11 своих граждан — в основном жителей пограничных сел.
- 27 января на границе Таджикистана и Кыргызстана произошла перестрелка между пограничниками двух стран. Кыргызстан утверждает, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен — Исфана Баткенской области Кыргызстана. В то же время Таджикистан называет другую причину — якобы автомобили их граждан забросали камнями со стороны Кыргызстана, в ответ военные открыли огонь в воздух, затем конфликт перерос в перестрелку.