В Украине зафиксировали почти 35 тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались — 81 тысяча человек

Новости

Plastifikator x «Бабель»

В Украине за минувшие сутки, 27 января, зафиксировали почти 35 тысяч новых зараженных коронавирусом. Среди них 808 медиков и 5 341 ребенок.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы из-за коронавируса попали 3 342 человека, а 144 больных умерли от осложнений. В то же время 6 142 украинца успешно выздоровели от коронавируса.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской (2 807) и Львовской (2 793) областях.

Также в течение суток 81 тысяча украинцев вакцинировались от коронавируса. 28 тысяч получили первую дозу вакцины, 27 тысяч — вторую, а еще 24 тысячи — бустерную.