В Украине зафиксировали почти 35 тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались — 81 тысяча человек
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Plastifikator x «Бабель»
В Украине за минувшие сутки, 27 января, зафиксировали почти 35 тысяч новых зараженных коронавирусом. Среди них 808 медиков и 5 341 ребенок.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
В больницы из-за коронавируса попали 3 342 человека, а 144 больных умерли от осложнений. В то же время 6 142 украинца успешно выздоровели от коронавируса.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской (2 807) и Львовской (2 793) областях.
Также в течение суток 81 тысяча украинцев вакцинировались от коронавируса. 28 тысяч получили первую дозу вакцины, 27 тысяч — вторую, а еще 24 тысячи — бустерную.
- 6 января в Украине разрешили бустерную вакцинацию для всех людей от 18 лет. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки. Прививки будут делать препаратами Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. После введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты прививки. Сгенерировать его можно будет в «Дії» ориентировочно в конце января 2022 года. А до этого будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации.
- 19 января министр здравоохранения объявил, что в Украине началась вспышка коронавируса. Ее эпицентр — западные области, особенно Ивано-Франковская, которую уже перевели в «красную» зону.