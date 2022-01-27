Украинский спутник «Сич» возобновил связь с Землей после перезагрузки. В конструкторском бюро рассказали о сложностях на орбите

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Украинский спутник «Сич-2-30» перезагрузился на орбите и возобновил связь с Землей. Сейчас он работает в щадящем режиме.

Об этом сообщили в конструкторском бюро «Южное», комментируя распространенную в ряде российских СМИ информацию, что спутник «потерялся».

Как пояснили в бюро, из-за ряда внешних факторов, связанных с особенностями кластерного запуска, во время первых сеансов не удалось установить устойчивую связь со спутником. В этой связи не удалось своевременно и удачно разместить его.

Поэтому сейчас на рабочие поверхности «Сич-2-30» попадает только излучение света, отраженное от Земли, или кратковременное прямое излучение под малым углом. Это привело к нехватке энергии аппарата.

«Заложенные еще на этапе разработки и создания космического аппарата инженерные решения и алгоритмы работы позволили «Сич-2-1» провести самостоятельную перезагрузку и восстановить свою работоспособность в энергосберегающем режиме», — добавили в конструкторском бюро.

После этого специалисты не выявили отказов бортовой аппаратуры.

Кроме того, в бюро прогнозируют, что в течение 1—2 месяцев положение спутника в пространстве станет благоприятным для накопления электроэнергии, что позволит разместить его штатно.

«Специалисты Национального центра управления и испытаний космических средств вместе со специалистами ГП «КБ «Южное» обеспечивают связь с космическим аппаратом и анализируют телеметрическую информацию, готовясь к продолжению летных испытаний», — добавили в бюро.