Завод «Электронмаш» на повторном аукционе продали за 430 миллионов гривен — вдвое дешевле, чем на первом

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Фонд государственного имущества Украины

Фонд государственного имущества продал завод «Электронмаш» в Киеве за 430 миллионов гривен, что вдвое дешевле результатов предыдущего аукциона, который признали недействительным.

Об этом сообщили в пресс-службе ФГИУ.

В онлайн-аукционе, состоявшемся 27 января, приняли участие 5 участников. Стартовая цена лота была 65,6 миллиона гривен.

Теперь победитель торгов должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и рассчитаться за лот.

Кроме этого, новый собственник обязан погасить около 34 миллионов гривен задолженности предприятия и в течение 6 месяцев не увольнять сотрудников.

Отметим, победителем аукциона является ООО «Украинский имидж», которое, согласно Единому государственному реестру, зарегистрировано в Киеве в начале 2006 года. Его уставный капитал составляет 50 тысяч гривен. Основатель — Виолетта Глинянчук.