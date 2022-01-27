Завод «Электронмаш» на повторном аукционе продали за 430 миллионов гривен — вдвое дешевле, чем на первом
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Фонд государственного имущества Украины
Фонд государственного имущества продал завод «Электронмаш» в Киеве за 430 миллионов гривен, что вдвое дешевле результатов предыдущего аукциона, который признали недействительным.
Об этом сообщили в пресс-службе ФГИУ.
В онлайн-аукционе, состоявшемся 27 января, приняли участие 5 участников. Стартовая цена лота была 65,6 миллиона гривен.
Теперь победитель торгов должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и рассчитаться за лот.
Кроме этого, новый собственник обязан погасить около 34 миллионов гривен задолженности предприятия и в течение 6 месяцев не увольнять сотрудников.
Отметим, победителем аукциона является ООО «Украинский имидж», которое, согласно Единому государственному реестру, зарегистрировано в Киеве в начале 2006 года. Его уставный капитал составляет 50 тысяч гривен. Основатель — Виолетта Глинянчук.
- В ноябре Фонд государственного имущества продал завод «Электронмаш» в Киеве почти за миллиард гривен. Стартовая цена лота составила 66,7 миллионов гривен и во время торгов выросла до 970 миллионов. Победителем торгов стала компания «Лортен групп», зарегистрированная в 2018 году. Ее уставный капитал — 100 гривен, а владельцем указан Олег Пиченевский.
- Однако тогда победитель аукциона не подписал соглашение о купле-продаже и торги аннулировали.