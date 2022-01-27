Петиция о ратификации Стамбульской конвенции набрала 25 тысяч подписей — ее должен рассмотреть Зеленский

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Петиция с призывом к президенту Владимиру Зеленскому внести законопроект о ратификации Стамбульской конвенции о противодействии насилию над женщинами и домашнему насилию набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч подписей.

Об этом сообщается на сайте президента.

Петицию инициировала общественная инициатива «Марш женщин». Она напомнила, что уже подавала подобную петицию в 2020 году, документ набрал 25 тысяч подписей. Тогда Зеленский пообещал поручить Министерству иностранных дел и Министерству социальной политики оперативно проработать этот вопрос, а также пообещал внести соответствующий законопроект. Несмотря на это, обещания не были выполнены.

«По данным Национальной полиции, только за 2020 год зарегистрировали 211 тысяч обращений от женщин по поводу домашнего насилия. Ежедневно полиция фиксирует около 300 фактов домашнего насилия как в отношении женщин, так и в отношении детей. Более половины детей и подростков становятся жертвами насилия дома. Еще больше случаев остается неизвестным, ведь жертвы о них не сообщают в полицию. Ситуация особенно обострилась в связи с пандемией коронавирусной болезни (COVID-19), ведь значительное количество женщин оказались один на один, 24/7 со своими обидчиками на дому», — говорится в петиции.

Инициаторы настаивают, что Стамбульская конвенция признана самым высоким международным стандартом в предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Они призывают президента внести законопроект о ратификации Стамбульской конвенции в Верховную Раду и содействовать включению его в повестку дня, провести консультации со всеми фракциями в Верховной Раде по разъяснению положений Стамбульской конвенции и важности ее ратификации, а также обеспечить максимально прозрачное и независимое голосование по принятию законопроекту.