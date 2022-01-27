Роботы Optimus могут стать более значительными для Tesla, чем электрокары. Их уже хотят использовать на заводах
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Tesla
Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что производство роботов-гуманоидов Optimus, концепт которого был представлен в летом 2021 года, «со временем может стать более значительным, чем автомобильный бизнес» для Tesla.
Об этом пишут Bloomberg и The Wall Street Journal.
В 2022 году Tesla не будет выпускать новые модели электрокаров (график выпуска Cybertruck, Semi и Roadster сдвигается), а сосредоточится на расширении производства. В первую очередь Tesla начнет производство Optimus.
Маск уже считает целесообразным задействовать будущих роботов на заводах Tesla из-за нехватки рабочего персонала в США, что вызвало проблемы с цепочками поставок и негативно повлияло на мощность заводов. Эти факторы и ударили по планам выпуска новых моделей электрокаров.
- Илон Маск представил концепт Optimus в августе 2021 года на Дне искусственного интеллекта Tesla. Тогда Маск сообщил, что прототип робота может появиться уже в 2022 году. Робот будет работать с помощью нейросетей, которые помогут ему ориентироваться в мире. Заявленный рост Optimus около 173 см, а вес — 57 кг. Скорость его движения составит 8 км/ч, а грузоподъемность — до 20 кг.