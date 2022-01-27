Роботы Optimus могут стать более значительными для Tesla, чем электрокары. Их уже хотят использовать на заводах

Новости

Tesla

Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что производство роботов-гуманоидов Optimus, концепт которого был представлен в летом 2021 года, «со временем может стать более значительным, чем автомобильный бизнес» для Tesla.

Об этом пишут Bloomberg и The Wall Street Journal.

В 2022 году Tesla не будет выпускать новые модели электрокаров (график выпуска Cybertruck, Semi и Roadster сдвигается), а сосредоточится на расширении производства. В первую очередь Tesla начнет производство Optimus.

Маск уже считает целесообразным задействовать будущих роботов на заводах Tesla из-за нехватки рабочего персонала в США, что вызвало проблемы с цепочками поставок и негативно повлияло на мощность заводов. Эти факторы и ударили по планам выпуска новых моделей электрокаров.

Читайте также: Neuralink Илона Маска планирует имплантировать нейрочип человеку в 2022 году