Стрельба в Днепре: Артему Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям, вскоре проверят его психическое состояние

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Национальная полиция Украины

Следователи сообщили о подозрении по трем статьям Артему Рябчуку, который утром 27 января расстрелял пять человек на заводе «Южмаш» в Днепре.

Об этом Государственное бюро расследований сообщило на брифинге в день инцидента, 27 января.

О подозрении сообщили по трем статьям Уголовного кодекса:

статья 115 – умышленное убийство;

408 — дезертирство;

410 — похищение, присвоение военным оружия и припасов.

Прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде ареста без права на залог.

Следователи уже осмотрели место происшествия и допросили свидетелей, в том числе одного из раненых. Далее правоохранители должны установить, не находился ли парень в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, ему назначат экспертизу психического состояния. Мотивы поступка пока неизвестны.

Сейчас следователи изучают несколько версий, в том числе и неуставные отношения (остальные версии обнародуют после того, как их сформируют). Перед этим народный депутат фракции «Слуга народа» Юлия Яцик опубликовала в Telegram-канале предварительную информацию о причинах инцидента: «Два месяца назад он предупредил драку между солдатами. Сообщил руководству, а те не приняли никаких мер, признали его «стукачом» и начали издеваться. Он специально ждал 2 месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О содеянном не сожалеет».

ГБР также изучит, каким образом в изданиях и социальных сетях появилось видео с моментом расстрела.

Кроме того, Госбюро расследований начало расследовать служебную халатность руководства Нацгвардии. Следствие изучит, как они организовали процесс несения службы и уставные отношения — это касается и всех остальных частей Нацгвардии в стране.