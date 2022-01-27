В Беларуси оппозиционное издание «Наша Ніва» признали экстремистским
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- Алексей Ярмоленко
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TUT.BY / скриншот
В Беларуси признали экстремистским оппозиционное издание «Наша Ніва». Накануне Telegram-канал издания тоже поместили в список экстремистских материалов.
Об этом пишет Белсат.
В МВД Беларуси заявили, что признали экстремистской «группу граждан из числа ЧИУП «Сородичи» (газета «Наша Ніва»), объединенную через интернет-ресурсы, в том числе социальные сети и мессенджеры».
Также там отметили, что обновили список экстремистских материалов.
- В июле 2021 года Министерство информации Беларуси заблокировало доступ к оппозиционному изданию «Наша Ніва». Правоохранители пришли с обысками в редакцию, а также к сотрудникам издания. Они задержали нескольких человек, в том числе главного редактора Егора Марциновича и редактора Андрея Скурко.