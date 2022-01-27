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В Украине продолжат выдавать бумажные больничные, но только в четырех случаях

Автор:
Костя Андрейковец
Дата:

elizabeth lies / Unsplash

Министерство здравоохранения Украины разрешит выдавать бумажные справки о больничном до 1 мая 2022 года, но в четырех исключительных случаях.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Врачи смогут выписывать бумажные больничные, если:

В министерстве подчеркнули, что факт неподключения больницы к электронной системе здравоохранения не является основанием для выдачи бумажных больничных.