В Украине продолжат выдавать бумажные больничные, но только в четырех случаях

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Министерство здравоохранения Украины разрешит выдавать бумажные справки о больничном до 1 мая 2022 года, но в четырех исключительных случаях.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Врачи смогут выписывать бумажные больничные, если:

нужно продлить или закрыть справку о нетрудоспособности, которая был выдана в бумажной форме до 1 октября 2021 года;

истек срок (семь дней), в течение которого врач может внести изменения в медзаключение о временной нетрудоспособности в электронной системе (решение о выдаче листка принимает врачебно-консультативная комиссия или главный врач);

происходит усыновление ребенка в течение двух месяцев с даты его рождения, указанного в свидетельстве о рождении (листок нетрудоспособности предоставляется на основании решения суда об усыновлении и свидетельстве о рождении);

возникли технические проблемы с передачей данных, из-за чего невозможно сформировать электронный лист в течение семи дней с даты создания медзаключения.

В министерстве подчеркнули, что факт неподключения больницы к электронной системе здравоохранения не является основанием для выдачи бумажных больничных.