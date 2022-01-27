В Украине продолжат выдавать бумажные больничные, но только в четырех случаях
- Автор:
- Костя Андрейковец
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elizabeth lies / Unsplash
Министерство здравоохранения Украины разрешит выдавать бумажные справки о больничном до 1 мая 2022 года, но в четырех исключительных случаях.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Врачи смогут выписывать бумажные больничные, если:
- нужно продлить или закрыть справку о нетрудоспособности, которая был выдана в бумажной форме до 1 октября 2021 года;
- истек срок (семь дней), в течение которого врач может внести изменения в медзаключение о временной нетрудоспособности в электронной системе (решение о выдаче листка принимает врачебно-консультативная комиссия или главный врач);
- происходит усыновление ребенка в течение двух месяцев с даты его рождения, указанного в свидетельстве о рождении (листок нетрудоспособности предоставляется на основании решения суда об усыновлении и свидетельстве о рождении);
- возникли технические проблемы с передачей данных, из-за чего невозможно сформировать электронный лист в течение семи дней с даты создания медзаключения.
В министерстве подчеркнули, что факт неподключения больницы к электронной системе здравоохранения не является основанием для выдачи бумажных больничных.
- В июле 2020 года Министерство здравоохранения запустило электронные больничные в тестовом режиме на базе сервиса Пенсионного фонда.
- С начала реформы электронных больничных, 1 октября 2021, украинцы 4,5 миллиона раз воспользовались этой услугой.