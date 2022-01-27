Министр Ляшко: С 1 апреля антибиотики в аптеках будут продавать только по электронным рецептам
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- Алексей Ярмоленко
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Pixabay
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что с 1 апреля продажи антибиотиков в аптеках будут происходить только по электронному рецепту. Так в Минздраве будут бороться с устойчивостью к антимикробным препаратам.
Об этом он заявил сегодня на брифинге.
По словам Ляшко, существует проблема неконтролируемого и нецелевого использования антибиотиков. Поэтому у бактерий может появиться способность противостоять этим препаратам.
Как отмечают в Центре общественного здоровья, почти 64% людей ошибочно полагают, что антибиотиками можно лечить инфекционные заболевания, в том числе и коронавирус.
«Поэтому, как следствие, имеем неправильное употребление антибактериальных препаратов, которое приводит к тому, что они теряют свою эффективность и все меньше защищают от серьезных инфекций. Отмечаю, антибиотики лечат инфекционные болезни, вызванные бактериями, и отнюдь не эффективны в борьбе с вирусными болезнями», — пояснил он.
Министр сообщил, что назначать антибиотики сможет только врач. Он же будет выдавать электронный рецепт с указанным действующим веществом, способом применения и дозировкой. Только с таким рецептом пациент сможет приобрести антибиотики в аптеке.
- Медицинские учреждения в Украине с 1 января начали вести учет общего потребления антимикробных препаратов, одной из самых больших групп которых являются антибиотики. Минздрав подчеркивает, что это механизмы действенного контроля за оборотом антибиотиков, ведь неправильное и избыточное употребление приводит к развитию широкой резистентности механизма, снижающего их эффективность.