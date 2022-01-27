Министр Ляшко: С 1 апреля антибиотики в аптеках будут продавать только по электронным рецептам

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что с 1 апреля продажи антибиотиков в аптеках будут происходить только по электронному рецепту. Так в Минздраве будут бороться с устойчивостью к антимикробным препаратам.

Об этом он заявил сегодня на брифинге.

По словам Ляшко, существует проблема неконтролируемого и нецелевого использования антибиотиков. Поэтому у бактерий может появиться способность противостоять этим препаратам.

Как отмечают в Центре общественного здоровья, почти 64% людей ошибочно полагают, что антибиотиками можно лечить инфекционные заболевания, в том числе и коронавирус.

«Поэтому, как следствие, имеем неправильное употребление антибактериальных препаратов, которое приводит к тому, что они теряют свою эффективность и все меньше защищают от серьезных инфекций. Отмечаю, антибиотики лечат инфекционные болезни, вызванные бактериями, и отнюдь не эффективны в борьбе с вирусными болезнями», — пояснил он.

Министр сообщил, что назначать антибиотики сможет только врач. Он же будет выдавать электронный рецепт с указанным действующим веществом, способом применения и дозировкой. Только с таким рецептом пациент сможет приобрести антибиотики в аптеке.