НАТО призвало Россию вывести войска из Украины и ответило на требование не расширять Альянс

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NATO North Atlantic Treaty / Flickr

Североатлантический альянс передал России отдельный ответ на так называемые гарантии безопасности Европы, где отметил готовность прислушаться к опасениям России. В то же время Альянс не отказывается от принципа «открытой двери» для всех стран.

Об этом генсек НАТО сообщил на специальном брифинге.

«Россия должна воздерживаться от агрессивных действий и проявлений враждебности. России надлежит отозвать свои войска из Украины, Грузии и Молдавии, где они размещаются без согласия этих стран. Все страны должны конструктивно взаимодействовать, в том числе в рамках «нормандского формата», — отметил Йенс Столтенберг.

По его словам, в ответе Альянса говорится о трех сферах, в которых НАТО надеется достичь прогресса:

отношения между РФ и США;

безопасность в Европе и, в частности, вокруг Украины;

уменьшить существующие и потенциальные риски.

Кроме того, НАТО предлагает России перейти на прямую линию связи для продолжения диалога.

«НАТО — это оборонный альянс, и мы не стремимся к конфронтации, однако и не откажемся от принципов, на которых базируется безопасность Европы», — заявил генсек.

Йенс Столтенберг также подчеркнул, что Альянс повысил боевую готовность своих сил и усиливает присутствие в регионах Балтийского и Черного морей, поскольку готовится к худшему сценарию относительно действий России.