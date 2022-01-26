В Херсонской области депутата облсовета задержали на взятке
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Pepi Stojanovski / Unsplash
В Херсонской области во время получения взятки задержали депутата областного совета.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
Как выяснили правоохранители, депутат Херсонского облсовета подал иск к местной компании, в результате чего на административное здание в Скадовске наложили арест. После этого депутат требовал от предпринимателя $27 тысяч за «решение проблем».
В настоящее время дома у депутата проводят обыски. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Уголовное производство было открыто по статье 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
По предварительным данным, речь идет о депутате Сергее Кульчиковском, которого ранее уже задерживали со взяткой.
- Ранее Национальное антикоррупционное бюро разоблачило на взятке заместителя начальника одного из отделов Офиса генерального прокурора. Тот просил $150 тысяч у бизнесмена за помощь в решении проблем, связанных с возбужденным против него уголовным делом.