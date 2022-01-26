ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации, несмотря на обжалование со стороны Украины
- Автор:
- Олег Панфилович
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Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила полномочия российской делегации, несмотря на их обжалование со стороны Украины.
Об этом сообщается в Twitter организации.
«После двухчасовых дебатов, 97 голосами против 41 (4 воздержались), Ассамблея проголосовала за ратификацию полномочий российской делегации, обжалованных по существенным основаниям в понедельник», — говорится в сообщении.
24 января в день начала первой части сессии 2022 года ПАСЕ украинская делегация обжаловала полномочия российской делегации и депутата российской Госдумы Петра Толстого как вице-президента Ассамблеи.
- В январе 2021 года украинская делегация уже обжаловала полномочия России в ПАСЕ. Украину поддержало достаточное количество делегатов — 38 голосов при 30 необходимых. Однако Ассамблея подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.
- Российскую делегацию лишали права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года — после оккупации Крыма. Россияне после этого отказались участвовать в сессиях и платить взносы.
- В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которая фактически позволила российской делегации вернуться в состав ПАСЕ. В тот же день Украина, Грузия и Великобритания обжаловали возобновление полномочий России в ПАСЕ. 26 июня вечером ПАСЕ отклонила все поправки представителей Украины, Грузии, Великобритании, Латвии и ряда других государств и утвердила резолюцию в целом.