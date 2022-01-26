Wizz Air отменила все рейсы из Одессы в Абу-Даби
- Автор:
- София Телишевская
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Венгерская авиакомпания Wizz Air отменила все рейсы по направлению Одесса — Абу-Даби и отсрочила возобновление нескольких рейсов из Харькова и Львова.
Об этом сообщает Lowcostavia со ссылкой на данные системы бронирования авиакомпании.
Еще в октябре 2020 года дочерняя авиакомпания Wizz Air — Wizz Air Abu Dhabi должна была начать выполнять рейсы Одесса — Абу-Даби, но старт переносили несколько раз. В октябре 2021 года первый рейс все же состоялся.
Однако впоследствии его снова отменили сначала до февраля, а затем до марта. Теперь же говорят о полной его отмене.
Кроме того, WizzAir отменила рейсы из Абу-Даби в Салоники, Родос, Ларнаку, Кишинев и Луксор.
Что касается возобновления нескольких рейсов из Харькова и Львова, то даты сместились на конец марта.
В целом рейсы перенесли так:
- Харьков — Дортмунд — с 25 февраля перенесли на 6 июля;
- Харьков — Вена — с 9 на 26 марта;
- Харьков — Рим — с 13 на 28 марта;
- Львов — Вильнюс — с 9 на 26 марта.
В декабре 2021 года авиакомпания Wizz Air объявила о сокращении международных европейских рейсов. Треть сокращенных рейсов касаются сообщения с Италией, поскольку там ограничили возможность пропуска в страну даже вакцинированных иностранцев.