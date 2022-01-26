«Одно из лучших решений». Английский певец Эд Ширан рассказал, что не пользуется телефоном с 2015 года

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Kmeron / Flickr

Английский певец Эд Ширан рассказал, что у него нет мобильного телефона с 2015 года. Он назвал это одним из своих лучших решений, поскольку его психическое здоровье страдало из-за этого устройства.

Об этом он заявил в подкасте Collector's Edition.

«Я был очень, очень подавлен и расстроен телефоном», — сказал Ширан, подробно описав, как немедленный ответ на текстовые сообщения «вызывал у него стресс».

От телефона он избавился в 2015 году, в конце своего мирового турне X (Multiply): «Это было похоже на то, что занавес только что поднялся. Я не то чтобы оборвал контакты с людьми, я просто их ограничиваю. Теперь у меня есть электронные письма. И каждые несколько дней я сажусь, открываю ноутбук и отвечаю на 10 электронных писем за раз, а потом я возвращаюсь к жизни и не чувствую себя подавленным из-за этого», — рассказал певец.

Ширан говорит, что лучшее в отказе от телефона, «кроме чувства меньшего стресса», — это моменты, которые он проводит с людьми. Артист также считает, что телефоны сейчас слишком продвинутые и должны сделать шаг назад, чтобы стать менее сложными.