Аналитики JP Morgan призывают не инвестировать в российский рубль, пока существует угроза вторжения РФ в Украину
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Самый большой по размерам активов банковский холдинг США J. P. Morgan призывает клиентов отказаться от длинных вложений в российский рубль из-за нарастания напряженности вокруг Украины.
Об этом сообщает Bloomberg.
Аналитики отметили, что предыдущие рекомендации по инвестициям в рубль нивелировались, поскольку политика Кремля создает угрозы экономических потерь из-за возможных санкций.
Непрогнозируемая ситуация с Украиной создает слишком шаткую основу для инвестиций, поэтому J. P. Morgan признал, что ранее недооценивал опасность, из-за чего потерял вложения.
«Для стабильного ралли облигаций, вероятно, необходимы как снижение геополитической неопределенности, так и более очевидные признаки того, что инфляция достигла своего пика», — отметили в холдинге.
Отметим, что январь 2022 года стал одним из худших месяцев для российского фондового рынка за последние два года. На фоне угрозы войны 18 января индекс Московской биржи упал на 6,5%, что стало самым большим падением с начала пандемии коронавируса.
В понедельник, 24 января, ситуация снова ухудшилась — индекс Московской биржи упал на 5,9%, а курс доллара и евро к рублю значительно вырос.
- Общее состояние 104 российских миллиардеров с 20 декабря 2021 года до 25 января 2022-го сократилось на $27,9 миллиарда на фоне эскалации ситуации на границе с Украиной и сообщений о возможном вторжении РФ.
- Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заверил, что нынешние трудности — ничто по сравнению с тем, что ждет российскую экономику в случае нового посягательства на украинские территории.