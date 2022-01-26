Аналитики JP Morgan призывают не инвестировать в российский рубль, пока существует угроза вторжения РФ в Украину

Новости

Самый большой по размерам активов банковский холдинг США J. P. Morgan призывает клиентов отказаться от длинных вложений в российский рубль из-за нарастания напряженности вокруг Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

Аналитики отметили, что предыдущие рекомендации по инвестициям в рубль нивелировались, поскольку политика Кремля создает угрозы экономических потерь из-за возможных санкций.

Непрогнозируемая ситуация с Украиной создает слишком шаткую основу для инвестиций, поэтому J. P. Morgan признал, что ранее недооценивал опасность, из-за чего потерял вложения.

«Для стабильного ралли облигаций, вероятно, необходимы как снижение геополитической неопределенности, так и более очевидные признаки того, что инфляция достигла своего пика», — отметили в холдинге.

Отметим, что январь 2022 года стал одним из худших месяцев для российского фондового рынка за последние два года. На фоне угрозы войны 18 января индекс Московской биржи упал на 6,5%, что стало самым большим падением с начала пандемии коронавируса.

В понедельник, 24 января, ситуация снова ухудшилась — индекс Московской биржи упал на 5,9%, а курс доллара и евро к рублю значительно вырос.