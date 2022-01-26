Франция запретила конверсионную терапию. Ею «лечат» гомосексуалов

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Во Франции приняли закон, который запрещает так называемую конверсионную терапию и предусматривает тюремное заключение для того, кто ее практикует и пытается изменить сексуальную ориентацию или гендерную идентичность людей.

За закон вечером 24 января проголосовали все 142 депутата, сообщает ABC News.

Согласно новому закону, постоянные усилия, «направленные на изменение сексуальной ориентации или гендерной идентичности» наказываются лишением свободы сроком до двух лет и штрафом в размере €30 тысяч. Наказание может увеличиться до трех лет лишения свободы и штрафа в размере €45 тысяч за лечение несовершеннолетних и других людей из чувствительных слоев населения. Новый закон не только назначает уголовное наказание за практику конверсионной терапии, но и позволяет жертвам подавать гражданские иски против тех, кто их подверг такому «лечению».

Закон вступит в силу в течение следующих 14 дней после подписания президентом Эмманюэлем Макроном. Он приветствовал его принятие: «Давайте гордиться этим. Потому что быть собой — это не преступление».

Депутат Лоуренс Вансонброк, которая помогла провести закон через парламент, сказала, что он будет нацелен на всех, кто приравнял личность или сексуальную ориентацию к болезни.

«Лечить нечего», — сказала она Национальному собранию.

Министр по вопросам равноправия и разнообразия Элизабет Морено назвала так называемую конверсионную терапию «варварской» и заявила законодателям, что страдания, которые она причиняет, «очень часто оставляют незабываемые следы на теле и уме».

Что такое конверсионная терапия?

Репаративная, или конверсионная, терапия является комплексом медикаментозных и психотерапевтических методов, направленных на так называемое исправление «сексуальных отклонений» и возвращение пациента к условной «гендерной норме».

Гомосексуальность как заболевание была удалена из списка диагнозов Американской психиатрической ассоциации в 1973 году. Всемирная организация здравоохранения исключила этот термин из Международной классификации болезней в 1990 году. Но конверсионная терапия, как и раньше, практикуется во всем мире.

Практика терапии для изменения сексуальной ориентации человека уже запрещена в нескольких штатах США, в Пуэрто-Рико, Канаде и Германии.