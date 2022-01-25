Американское посольство провело онлайн с гражданами США: им посоветовали выехать и пообещали помочь с билетами
- Автор:
- София Телишевская
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Nik Shuliahin / Unsplash
Американское посольство провело для своих граждан, живущих в Украине, онлайн-звонок с разъяснением, как действовать на фоне возможной полномасштабной агрессии России.
О содержании встречи «Бабелю» рассказали источники, слушавшие разъяснения посольства.
На брифинге сказали, что:
- советуют американцам рассмотреть возможность уехать из Украины сейчас на коммерческих рейсах или каким-либо другим доступным способом. Это объяснили тем, что в случае вторжения, сотрудники посольства не смогут оперативно и в полном объеме помочь всем гражданам США. Рекомендацию пересмотрят в течение последующих 30 дней;
- помогут купить билеты на рейс или взять ссуду, если у граждан сейчас нет денег;
- американцы, решившие остаться в Украине, должны продумать свой план действий на случай вторжения и сообщить о нем своим родственникам в США;
- все американцы должны оставить свои данные в специальном реестре, чтобы посольство понимало, сколько их сейчас в Украине;
- посольство обещает регулярно отправлять обновления по коммерческим самолетам. Сейчас никаких ограничений на перелеты нет.
Также женщинам, которые ожидают рождения ребенка от суррогатной матери в Украине, рекомендуют связаться с клиниками, которые предоставляют такую услугу, чтобы получить от них план действий.
Источники «Бабеля» в Офисе президента говорят, что «в принципе поведение американцев закономерно».
«США перестраховываются, исходят из того, что было в Афганистане. К тому же, если учесть, что именно США говорят о возможной российской агрессии и о том, что Россия может попытаться захватить новые территории Украины, то было бы странно, если бы посольство ничего не делало для безопасности американцев и сотрудников посольства», — отметил источник.
- На территории Украины находятся 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций. Сейчас только 5 государств уведомили МИД Украины о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия, Канада и Германия.
- Остальные государства, Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций не планируют эвакуировать или сокращать количество персонала.