Американское посольство провело онлайн с гражданами США: им посоветовали выехать и пообещали помочь с билетами

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Nik Shuliahin / Unsplash

Американское посольство провело для своих граждан, живущих в Украине, онлайн-звонок с разъяснением, как действовать на фоне возможной полномасштабной агрессии России.

О содержании встречи «Бабелю» рассказали источники, слушавшие разъяснения посольства.

На брифинге сказали, что:

советуют американцам рассмотреть возможность уехать из Украины сейчас на коммерческих рейсах или каким-либо другим доступным способом. Это объяснили тем, что в случае вторжения, сотрудники посольства не смогут оперативно и в полном объеме помочь всем гражданам США. Рекомендацию пересмотрят в течение последующих 30 дней;

помогут купить билеты на рейс или взять ссуду, если у граждан сейчас нет денег;

американцы, решившие остаться в Украине, должны продумать свой план действий на случай вторжения и сообщить о нем своим родственникам в США;

все американцы должны оставить свои данные в специальном реестре, чтобы посольство понимало, сколько их сейчас в Украине;

посольство обещает регулярно отправлять обновления по коммерческим самолетам. Сейчас никаких ограничений на перелеты нет.

Также женщинам, которые ожидают рождения ребенка от суррогатной матери в Украине, рекомендуют связаться с клиниками, которые предоставляют такую услугу, чтобы получить от них план действий.

Источники «Бабеля» в Офисе президента говорят, что «в принципе поведение американцев закономерно».

«США перестраховываются, исходят из того, что было в Афганистане. К тому же, если учесть, что именно США говорят о возможной российской агрессии и о том, что Россия может попытаться захватить новые территории Украины, то было бы странно, если бы посольство ничего не делало для безопасности американцев и сотрудников посольства», — отметил источник.