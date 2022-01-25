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Американское посольство провело онлайн с гражданами США: им посоветовали выехать и пообещали помочь с билетами

Автор:
София Телишевская
Дата:

Nik Shuliahin / Unsplash

Американское посольство провело для своих граждан, живущих в Украине, онлайн-звонок с разъяснением, как действовать на фоне возможной полномасштабной агрессии России.

О содержании встречи «Бабелю» рассказали источники, слушавшие разъяснения посольства.

На брифинге сказали, что:

Также женщинам, которые ожидают рождения ребенка от суррогатной матери в Украине, рекомендуют связаться с клиниками, которые предоставляют такую услугу, чтобы получить от них план действий.

Источники «Бабеля» в Офисе президента говорят, что «в принципе поведение американцев закономерно».

«США перестраховываются, исходят из того, что было в Афганистане. К тому же, если учесть, что именно США говорят о возможной российской агрессии и о том, что Россия может попытаться захватить новые территории Украины, то было бы странно, если бы посольство ничего не делало для безопасности американцев и сотрудников посольства», — отметил источник.