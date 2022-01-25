Космический телескоп «Джеймс Уэбб» достиг точки Лагранжа. Оттуда он будет наблюдать за Вселенной

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Ariane 5 / Twitter

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» через тридцать дней после запуска достиг в космосе точки Лагранжа L2, откуда он будет наблюдать за Вселенной. Расстояние от Земли до этой точки составляет 1,5 миллиона километров.

Об этом сообщает NASA.

«Джеймса Уэбба» вывели на орбиту около этого места благодаря короткому пятиминутному включению двигателя. В течение следующих пяти месяцев специалисты NASA будут настраивать обсерваторию и выравнивать зеркала. После этого телескоп начнет работу и предоставит первые научные данные. Ожидается, что они поступят в июне 2022 года. Главная задача телескопа — сфотографировать первые звезды, засиявшие во Вселенной, и исследовать далекие планеты, чтобы выяснить, могут ли они быть пригодными для жизни.

Точка Лагранжа 2 — одна из пяти гравитационных «зон наилучшего восприятия» вокруг Солнца и Земли, где спутники могут удерживать свое положение с небольшими корректировками орбиты, тем самым экономя топливо. Другим преимуществом является то, что «Уэбб» не будет испытывать на L2 большие колебания температуры и света, которым подвергаются космические телескопы, расположенные гораздо ближе к Земле. Это жизненно важно для миссии, поскольку телескоп предназначен для наблюдения за космосом в инфракрасном свете и поэтому должен поддерживать постоянные сверххолодные условия для оборудования. Инфракрасный свет имеет волны, которые немного длиннее волн видимого света. Такой свет позволит телескопу, например, смотреть через пыль на звезды, которые иначе были бы скрыты.