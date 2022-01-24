Законопроект о переходном периоде на Донбассе отозвали, чтобы внести рекомендации Венецианской комиссии

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Кабинет министров Украины отозвал внесенный ранее в Верховную Раду законопроект о переходном периоде на Донбассе, чтобы доработать его, а не потому, что это было требование Москвы.

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак заявил в эфире «Свободы слова» на телеканале ICTV.

«Хотел бы с самого начала развеять некоторые фейки, которые сегодня начали появляться, к сожалению, и в украинских СМИ. Во-первых, будто бы Украина была вынуждена принять какое-то требование про отзыв законопроекта про основы государственной политики переходного периода. Не знаю, кто как, а я могу сказать, что эта власть принимает только требования украинского народа. Основное сегодня требование украинского общества — это сделать все для того, чтобы избежать эскалации, над чем мы работаем 24/7. Я хочу сказать официально, что никаких предварительных условий относительно проведения встречи в «нормандском формате» не было», — сказал Ермак.

В то же время вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук отзыв законопроекта объяснила необходимостью внести в его текст рекомендации Венецианской комиссии. Она уверена, что эти изменения невозможно внести в парламент между чтениями.