Владимир Зеленский: 2022 год может быть последним для пандемии COVID-19

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Omer Yıldız / Unsplash

Всемирная организация здравоохранения и другие ученые имеют оптимистичные прогнозы по пандемии коронавируса — предположительно, 2022 год станет последним циклом для пандемии.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении.

По словам Зеленского, вакцинация доказала свою эффективность и безальтернативность в защите от коронавируса. В то же время, согласно прогнозам ВОЗ и ученых, вероятно, пандемия заболевания может пойти на спад уже в текущем году.

«Уже сегодня со стороны ВОЗ, других медиков и ученых есть осторожные, но оптимистичные прогнозы, что после нынешнего всплеска пандемия пойдет на убыль и в таких масштабах больше не вернется. Есть все шансы надеяться, что 2022 год может быть последним для пандемии COVID-19», — подчеркнул президент и добавил, что для этого нужен высокий уровень вакцинации.