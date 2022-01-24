Владимир Зеленский созывает на сегодня заседание СНБО

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский созывает на 17:00 понедельника, 24 января, заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом «Бабелю» сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, а аппарат СНБО обнародовал вопросы, которые будут рассматривать на заседании:

меры по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз;

текущее положение дел в экономике, энергетике, противодействии пандемии коронавируса.

По итогам заседания, ориентировочно в 18:30, состоится брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.