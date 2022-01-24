Владимир Зеленский созывает на сегодня заседание СНБО
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский созывает на 17:00 понедельника, 24 января, заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом «Бабелю» сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, а аппарат СНБО обнародовал вопросы, которые будут рассматривать на заседании:
- меры по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз;
- текущее положение дел в экономике, энергетике, противодействии пандемии коронавируса.
По итогам заседания, ориентировочно в 18:30, состоится брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.
- 25 января в Верховной Раде проведут закрытое совещание по вопросу национальной безопасности. Там будут присутствовать руководство парламента, главы фракций и министры иностранных дел и обороны.
- На сегодняшний день вблизи границ Украины собрана 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает на запад танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.