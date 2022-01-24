Новости

Организаторы Национального отбора на «Евровидение» объявили восьмерых финалистов — список

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Євробачення / Facebook

Организаторы украинского Национального отбора на конкурс «Евровидение» 24 января объявили восьмерку финалистов, которая будет бороться за право представлять страну:

Сам финал пройдет в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 в прямом эфире общественного телеканала «UA: Перший».

Собственно конкурс «Евровидение-2022» состоится в итальянском городе Турине. Полуфиналы запланировали на 10 и 12 мая, а финал — на 14 мая.