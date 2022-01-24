Организаторы Национального отбора на «Евровидение» объявили восьмерых финалистов — список
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Євробачення / Facebook
Организаторы украинского Национального отбора на конкурс «Евровидение» 24 января объявили восьмерку финалистов, которая будет бороться за право представлять страну:
- Alina Pash;
- Cloudless;
- Kalush Orchestra;
- LAUD;
- Michael Soul;
- Our Atlantic;
- ROXOLANA;
- WELLBOY.
Сам финал пройдет в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 в прямом эфире общественного телеканала «UA: Перший».
Собственно конкурс «Евровидение-2022» состоится в итальянском городе Турине. Полуфиналы запланировали на 10 и 12 мая, а финал — на 14 мая.
- На «Евровидении-2021» Украину представляла группа Go_A с песней «Шум». Она получила 364 голоса (97 от национальных жюри и 267 — от зрителей) и заняла 5 место. Впервые выступление Украины было полностью украиноязычным.